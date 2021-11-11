Новая котельная заработала в Кущевском раойне

Котельная полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия человека. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Новомихайловской Кущевского района введена в эксплуатацию новая котельная. Она была построена в рамках краевой программы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Как сообщили в администрации региона, прежняя котельная была построена в 1995 году и уже давно исчерпала свой ресурс. Изношенность оборудования часто становилась причиной перебоев в теплоснабжении местных жителей.

Котельная построена по новой блочно-модульной технологии и полностью автоматизирована. Новый объект уже обеспечивает теплом жителей семи многоэтажек и социально значимые объекты.