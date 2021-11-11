Новое оборудование получили больницы Краснодарского края

Новая техника поможет диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Больницы Краснодарского края получили современное медицинского оборудование. В кардиологические отделения было передано почти 180 новых электрокардиографов. Как сообщили в администрации региона, вся медтехника была закуплена в рамках региональной государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

– Электрокардиографы получили 44 медучреждения. Среди них больницы и амбулатории. Эта техника незаменима при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов. Новое оборудование мобильное, и это облегчает работу врачей, – рассказала заместитель министра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко.

Новые электрокардиографы можно подключить к интернету и передать данные пациента с планшета, который входит в комплект, специалистам Регионального сосудистого центра. Таким образом жители отдаленных поселков Кубани смогут получать более качественную и высокоспециализированную медицинскую помощь, не приезжая в краевой центр на обследования.