Обладатели знака качества «Сделано на Кубани» пользуются поддержкой властей

Таким знаком награждают только качественные местные товары. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Свыше тысячи товаров, которые производятся кубанскими предприятиями, отмечены специальным знаком качества «Сделано на Кубани». Чтобы получить подобный знак, предприниматели участвуют в конкурсе, где доказывают качество их продукции. Победители могут рассчитывать на разноплановую помощь от краевых властей. Как сообщили в администрации Краснодарского края, за четыре года существования программы «Сделано на Кубани» региональные фонды оказали 597 мер поддержки.

– С каждым годом спрос на кубанскую продукцию растет. Наши товары – визитная карточка Кубани. Они безопасны, отвечают заявленным нормам и ожиданиям потребителей, - рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Так, участники программы могут рассчитывать на займы, которые выдает краевой фонд микрофинансирования на выгодных условиях. Также сотрудники центра поддержки экспорта проводят консультации и помогают в поисках иностранных партнеров. В ноябре 2021 года еще 200 победителей восьмого краевого конкурса в области качества получат свои знаки отличия «Сделано на Кубани».