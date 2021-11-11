Новые остановочные павильоны расстроили краснодарцев

Так место выглядит после реконструкции. Фото: tipich_krd.

Масштабная реконструкция улицы Калинина в районе цирка началась в конце лета текущего года. По решению властей были снесены торговая галерея, скамейки и навесы, под которыми скрывались от непогоды люди, ждущие пригородные автобусы. На этом месте должны были появиться современные остановки с электронными табло, видеокамерами, wi-fi и usb-портами для подзарядки гаджетов.

А так было до реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Реконструкция подходит к завершению. Площадь выложили тротуарной плиткой, организовали велодорожку и установили несколько остановочных павильонов. Однако краснодарцы изменения раскритиковали. Остановки, по мнению горожан, далеки от тех, что были в проекте. Здесь нет системы электронного оповещения о движении транспорта, а внутри тесно.

Как заверили в мэрии, новые «умные» павильоны на этом месте появятся, но позже.