Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 ноября 2021

В Сочи из-за ремонтных работ не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе ограничения коснутся жителей домов, расположенных на улицах Банановая и Православная. Также останутся без света в селах Лесное, Галицино и Монастырь.

12 ноября с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с. Лесное, Галицино, с. Монастырь, ул. Банановая, ул. Православная, ул. Банановая, ул. Православная.

В Хостинском районе ремонтные работы повлекут за собой обесточивание улиц Ручей Де Симона, Береговая и Курортного проспекта.

В Центральном внутригородском округе без благ цивилизации останутся обители улиц Высокогорная, Пластунская, Ударная, Донская, Виноградная. Также заранее обеспокоиться подзарядкой гаджетов стоит проживающим в садовых товариществах «Железнодорожник», «Луч» и «Дрозды»,

В Лазаревский район электрики приедут по графику в 8 утра. В это же время погаснет свет в домах поселка Головинка на улицах Кичмайская, Ачмизова, Ахинтам, Шахе, Убыхская. Запланированы веерные отключения электроэнергии в поселке Шаумяновка на улицах Чавчавадзе, Туманяна, Бабушкина, Дунаевского, Прозрачная. Присоединиться и поселок Н.Беранда, здесь будут затронуты улицы Главная, Алая, Лиловая и Часовая.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.