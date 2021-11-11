В Краснодаре отремонтируют улицу Тепличную

Ремонт улицы Тепличной раскритиковал и.о.главы Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ремонт улицы Тепличной был запланирован на 2022 год, но дорожники приступили к работам досрочно, уже в текущем году. Часть реконструкции уже выполнена, однако качество ремонта привлекло внимание и.о.мэра города Андрея Алексеенко. Он раскритиковал то, ход работ на одной из самых востребованных улиц краевого центра. Алексеенко потребовал привести в порядок тротуары и разработать ливневую канализацию, которой здесь никогда не было.

— Улица востребована и среди автомобилистов, и среди пешеходов. По ней ходит общественный транспорт. Просто заменить асфальт — это не ремонт, а косметика. Если мы взялись делать, то надо, что называется, доводить до ума. Без ливневки дорога «поплывет». А пока хотя бы обочину отсыпать щебенкой, чтобы людям не пришлось ходить по грязи. Это же элементарные условия, которые мы обязаны создавать, - отчитал дорожников Андрей Алексеенко.

Больше всего градоначальника возмутило то, что рядом со свежеотремонтированной дорогой разбитые пешеходные дорожки и переполненный мусорный контейнер. Перед коммунальными службами Краснодара поставлена задача своевременно вывозить мусор из спальных микрорайонов.