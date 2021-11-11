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Общество11 ноября 2021 23:27

Полицейские нашли водителя, который по встречной полосе преследовал скорую помощь

Мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения
Евгения ХАЛИКОВА
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Преследовать скорую помощь на дороге запрещено законом

Преследовать скорую помощь на дороге запрещено законом

Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские Краснодара установили личность автомобилиста, чей поступок возмутил краснодарцев. Правонарушение попало на автомобильный видеофиксатор. Водитель автомобиля «Toyota» ехал следом за машиной скорой помощи, при этом выезжая на встречную полосу.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения в городе Краснодаре. Им оказался местный житель 1998 года рождения. В отношении правонарушителя составлен административный материал, - сообщил подробности официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Автохаму грозит суровое наказание – штраф в размере 5 тысяч рублей либо же лишение водительского удостоверения сроком до полугода.