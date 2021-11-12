Погода в Краснодаре 12 ноября: воздух прогреется до +12

Серебристая изморозь покрыла траву, листья, почву, машины, крыши, дороги

В Краснодаре ночью 12 ноября ударили морозы. Температура воздуха опустилась до -3 градусов. В ближайшие три дня в кубанской столице по ночам будет выше нуля, а с 16 ноября станет морозить.

- 12 ноября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью, утром и в первую половину дня туман, слабые гололедно-изморозевые явления, морось. Температура воздуха днем 10-12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю, преимущественно на Черноморском побережье, 12 ноября воздух прогреется до +15 градусов.