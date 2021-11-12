График работы туробъектов изменили в нацпарке Сочи

График работы нацпарка. Фото: npsochi.ru

График работы объектов турпоказа в нацпарке изменился в связи с уменьшением светового дня. Об этом сообщили представители природной зоны.

- Волконское ущелье можно посетить с 11 до 15 часов, смотровая башня на горе Большой Ахун работает днём с 9 до 17 часов, ночью - с 17 до часа ночи, - отметили в нацпарке.

Змейковские и Агурские водопады, а также Белые скалы можно посмотреть с 9 утра до 17 часов, 33 водопада работают до 19 часов. Парк «Дендрарий» открыт до 18 часов, но кассы работают до 17:00.

Все объекты Сочинского национального парка обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19. На территории необходимо соблюдать социальную дистанцию.