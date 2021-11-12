Аэропорт Сочи с начала года обслужил 10 млн пассажиров

Фото: t.me/SouthAirports

10 млн пассажиров с начала года – аэропорт Сочи поставил рекорд по пассажиропотоку. Об этом сообщали в пресс-службе воздушной гавани.

- Впервые в своей истории аэропорт преодолел 10-миллионный рубеж по числу пассажиров в разгар ноябрьских выходных, - сообщили специалисты.

Эти цифры на 77% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда количество обслуженных пассажиров составляло 5 млн 641 тысячу человек.

Чаще всего из Сочи за год летали в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Из Сочи можно улететь и по международным направлениям, например, в Армению, Турцию, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.