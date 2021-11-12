Из-за распыленного перцового баллончика распустили часть школы Кореновска

С виновником и родителями проведут беседу

В школе № 19 города Кореновска ученики распылили баллончик с перцовым газом. У детей начали слезиться глаза, также горло разрывал сильный кашель. Часть школьников после случившегося отправили домой. Об этом сообщили родители в соцсетях.

- Нам пришлось обратиться к врачу, пошла аллергическая реакция из-за этого перцового распыления, - написала одна из мам.

Родители добавили в комментариях, что это не первый случай. Дети уже приходили в школу с перцовыми баллончиками.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сообщения в полицию не поступали. Не исключено, что данное ЧП не будет зафиксировано в правоохранительных органах.