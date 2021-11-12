Большой станичный парк благоустроили в Тихорецком районе

Парк в станице Архангельской. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Зону отдыха привели в порядок в станице Архангельской Тихорецкого района. Ее обновили в несколько этапов.

- В парке появились новые тротуарные дорожки, обустроена детская игровая зона. На территории установили скамейки и урны. Также заменили старое ограждение на стадионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Тихорецком районе обустроят общественные территории общей площадью два гектара. В настоящее время завершается благоустройство улицы Дзержинского в Тихорецке. Кроме того, изменится облик улицы Юности в поселке Парковом.

Всего на Кубани в 2021 году по нацпроекту благоустроят 232 территории.