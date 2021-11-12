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Общество12 ноября 2021 10:04

Набережную озера возле стадиона «Кубань» в Краснодаре отремонтируют к февралю 2022 года

Капитальное обновление идет по краевой госпрограмме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Набережную приведут в порядок. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Набережную приведут в порядок. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В парковой зоне стадиона «Кубань» Краснодара ремонтируют часть набережной Верхнего Покровского озера. Работы планируется завершить в феврале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Здесь заменять асфальт, тротуар будет в едином стиле с частью набережной Дмитриевского сквера, - отметили специалисты.

Также в администрации добавили, что на набережной старые парапеты облагородят диким камнем. Неподалеку создадут беговые дорожки и поставят лавочки.