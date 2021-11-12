Дайверов-браконьеров за вылов мидий на 120 тысяч рублей задержали на пляже в Новороссийске

Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Незаконный вылов мидий выявили в районе пляжа Волочаевский в Новороссийске. Транспортная полиция задержала двух местных жителей 19 и 22 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

- Молодые люди с использованием снаряжения для дайвинга выловили 5300 черноморских мидий. Ущерб от незаконных действий составил около 120 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Расследование дела продолжается. Парням грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.