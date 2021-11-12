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Происшествия12 ноября 2021 10:50

Владельца ювелирного магазина в торговом центре Краснодара накажут за сотрудников без масок

Нарушение режима повышенной готовности выявили в ТЦ «Boss House»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Маски проверяют в общественных местах. Фото: instagram.com/dps_kk

Маски проверяют в общественных местах. Фото: instagram.com/dps_kk

Департамент потребсферы региона продолжает проводить рейды на соблюдение антиковидных требований. 11 ноября проверили 20 объектов розничной торговли и два – общественного питания. Одна точка оштрафована.

- Нарушения выявлены в торгово-офисном центре «Boss House» на улице Атарбекова. Там сотрудники магазина ювелирных изделий «Золотое сияние» находились без масок. Составлены протоколы, владельцу и сотрудникам грозит штраф, - сообщили в пресс-службе департамента потребсферы.

Напомним, эпидобстановка в регионе осложняется, каждый день выявляют рекордное количество заболевших коронавирусом. В связи с этим для лиц старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию.