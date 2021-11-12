Ленты-дублеры цвета светофора устанавливают в Новороссийске Фото: пресс-служба городской администрации

Ленты – дублеры цветов светофора устанавливают в Новороссийске. Первая конструкция уже появилась на пересечении улиц Энгельса и Новороссийской республики. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Цель установки подсветки на опорах - снизить количество аварий с участием пешеходов. До конца месяца таким лентами оборудуют светофоры на Мысхакском шоссе в районе гимназии №8, - отметил мэр города Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Лента видна издалека: автомобилист видит сигнал светофора, в том числе при плохой видимости во время осадков и тумана.