На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 350 человек, в том числе 61 ребенок

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 350 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 350 человек, в том числе 61 ребенок. Самому младшему пациенту 3 месяца, самому старшему – 89 лет, сообщает краевой Оперативный штаб.

В Краснодаре коронавирусом заразились 107 человек, в Анапе – 23, в Туапсинском районе – 21, в Армавире – 19. 16 заболеваний зафиксировано в Сочи, 15 - в Выселковском районе , 14 - в Апшеронском, 13 - в Тимашевском. В Динском муниципалитете 12новых пациентов, в Кореновском и Белореченском – по 10, в Мостовском и Темрюкском – по 9, 8 – в Кущевскомю

- По 7 положительных тестов получено в Лабинском и Северском районах, 6 - в Павловском, по 5 - в Курганинском, Отрадненском, Успенском, Крымском. В Геленджике и Каневском районе по 4 новых пациента, в Брюховецком, Крыловском, Усть-Лабинском, Новокубанском – по 3, в Новороссийске, Горячем Ключе, Кавказском, Красноармейском районах – по 1, - сообщает Оперштаб региона.

За последние сутки в регионе насчитывается 47 летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 128 пациентов, 6 – на ЭКМО.