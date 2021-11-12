Ремонт Дома культуры завершают в Ленинградском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Ремонт Дома культуры завершают в Ленинградском районе Кубани. Реконструкцию учреждения проводят в хуторе Куликовском, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В здании обновляют сцену, замену лестниц , ступеней на входе, устанавливают ограждения и пандусы. Ремонт проводят с опережением графика, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в учреждении уже обновили крышу и закупили одежду для сцены. Реконструкция проводится за счет краевого и районного бюджетов. Завершить работы запланировано в декабре текущего года.