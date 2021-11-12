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Общество12 ноября 2021 13:02

Четыре новые мастерские открыли в Торгово-экономическом колледже Краснодара

До конца декабря в пяти региональных учреждениях СПО заработают еще 11 мастерских
Светлана ОВДЕЙ
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Четыре новые мастерские открыли в торгово-экономическом колледже Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

Четыре новые мастерские открыли в торгово-экономическом колледже Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

Четыре новые мастерские открыли в Торгово-экономическом колледже Краснодара. Всего на оборудование помещений отведено 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, для студентов поваров и кондитеров мастерские оснастили шкафами шоковой заморозки, пароконвектоматами для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, индукционными плитами и конвекциоными печами, слайсером для нарезки и карамелизаторами. В учреждении оборудовано 58 рабочих мест, закуплено 390 экземпляров техники. А студенты благодаря мастерским смогут отрабатывать навыки работы с новой автоматизированной системой.

Напомним, в 2021 году открыты 13 мастерских в семи колледжах и техникумах Кубани. До конца декабря в пяти региональных учреждениях СПО планируется открыть еще 11 мастерских.