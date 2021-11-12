«За Фасадом»: «Ростелеком» приглашает краснодарцев на открытый показ фильма о современном искусстве

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» и Центр современного искусства «Типография» покажут документальный фильм «За Фасадом» о знаковой выставке краснодарских художников, проходившей в 90-х годах прошлого века. Бесплатный показ состоится 14 ноября в 18:00 в рамках проекта цикла открытых лекций «Как устроено современное искусство?» по адресу: ул. Зиповская, д. 5, корпус. 33. Для участия в просмотре любой желающий посетитель может зарегистрироваться на официальном сайте или в социальной сети Instagram. При себе необходимо иметь QR-код на сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании или же справку по медотводу.

Фильм «За Фасадом. 1994» журналиста и куратора Анны Пчелиной посвящен Краснодару в эпоху 90-х и знаковой выставке современного искусства «Фасад», которая проходила в Краснодарском художественном музее им. Коваленко в 1994 году. Он продолжает образовательный проект арт-резиденции PchelinHouse и «Ростелекома», который выходит в формате цикла лекций и дискуссий «Как устроено современное искусство?».

«Мы часто слышим, что Краснодар — территория консервативного мышления. Но это, конечно, не так. Здесь всегда был запрос на новации и современность, и искусство этот запрос очень ярко отражало, и продолжает отражать», — отметила Анна Пчелина, автор фильма.

Фильм поможет зрителям совершить путешествие во времени, увидеть репрезентацию выставочного проекта и ощутить эпоху 90-х через архивные записи, интервью и документы, услышать голоса участников тогда и сейчас, оценить событие в контексте глобального арт-процесса.

После показа в Центре современного искусства «Типография» состоится общение с героями фильма, которые ответят на вопросы зрителей.