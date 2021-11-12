Более 350 протоколов за несоблюдение масочного режима рассмотрит суд в Новороссийске

Более 350 протоколов за несоблюдение масочного режима рассмотрят в суде в Новороссийске Фото: пресс-служба администрации города

Более 350 протоколов за несоблюдение масочного режима рассмотрят в суде в Новороссийске. На фоне нарушений за последние сутки в городе выявлено 17 заболеваний COVID-19, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, начиная с конца октября оформлено и отправлено в суд свыше 350 протоколов, из них более 70 – за нарушение масочного режима в общественном транспорте. По 10 первым материалам уже избраны наказания. А с 21 октября более 100 раз оформлены протоколы для мест общественного питания за нарушение антиковидных требований.

- Одной из важных мер по-прежнему остается вакцинация, необходимо достигнуть порога в 80% жителей города, сделавших прививку от COVID-19. Первым компонентом уже привились 124 457 человек, вторым – 108 136, что составляет 64,4% городского населения, - говорится в сообщении пресс-службы.