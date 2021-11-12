Экс-полицейский Крыловского района Кубани предстанет перед судом за подделку протокола о нарушении масочного режима Фото из архива КП

Экс-полицейский Крыловского района Кубани предстанет перед судом за подделку административного протокола. Бывший правоохранитель составила фиктивный документ на гражданина, который ничего не нарушал. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, в январе текущего года сотрудник ДПС составила поддельный административный акт за отсутствие маски. Потерпевшему назначили наказание в виде штрафа на 15 тысяч рублей.

- В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело, рассмотрение которого завершено, а материалы переданы для рассмотрения в суд. Административное производство потерпевшего закрыто, - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.