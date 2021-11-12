Новые экологичные инструменты для ухода за растениями осваивают в сочинском парке «Южные культуры» Фото: пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Новые экологичные инструменты для ухода за растениями осваивают в сочинском парке «Южные культуры». Ранее специалисты обрабатывали почву бензиновыми мотокультиваторами, бензокосами, триммерами. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Теперь рабочие зеленого хозяйства осваивают новую бесшумную электрическую технику, которая минимально воздействует на окружающую среду.

- На работах в парке новые электрические инструменты прекрасно себя зарекомендовали, - рассказывает «КП-Кубань» инженер паркового хозяйства «Южных культур» Оксана Тимченко. – Вся техника работает на аккумуляторах, причем он одного типа для всех устройств, что, ко всему прочему выливается в серьёзную экономию. На сегодняшний день, новые электрические инструменты ухода за растениями зарекомендовали себя прекрасно и очень удобны в работе: нет никаких вибраций, шума и выхлопных газов, как, скажем, от бензопил.

Отметим, «электрификация» паркового инструмента «Южных культур» - очередной этап модернизации и обустройства этой уникальной природной территории.

- В первую очередь в парке закупили триммеры для кошения травы, пилу, мотокультиватор для обработки почвы и высоторез для обрезки крупномерных растений. Испытание техника успешно прошла, - сообщают в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Подчеркивается, что количество циклов заряда и разряда превосходит количество канистр с бензином, потраченных при одинаковых условиях эксплуатации инструмента.