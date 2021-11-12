Прививку от коронавируса получили 44% жителей Кубани Фото из архива КП

Прививку от COVID-19 в Краснодарском крае получили 44% жителей. Всего в регионе необходимо вакцинироваться 80% от численности населения. Об этом накануне на брифинге сообщила заведующая кабинетом инфекционных заболеваний СКИБ министерства здравоохранения края Лариса Дубова.

- В Краснодарском крае ситуация немного лучше, и у нас не 38% вакцинировано, а 44%", - рассказала Лариса Дубова.

В том числе на брифинге упомянуто и о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Прививаться второй раз необходимо через 6 месяцев после получения первой вакцины.

- Мы живем в условиях пандемии. Необходимо ревакцинироваться каждые шесть месяцев. После преодоления порога пандемии возможно, будем вакцинироваться раз в год или два, сейчас - раз в полгода независимо от уровня антител, - подчеркнула Лариса Дубова.

Напомним, за последние сутки на Кубани зарегистрировано 350 новых пациентов с COVID-19, в том числе 61 среди детей. Летальных случаев в регионе насчитывается 47.