Более 186 миллионов рублей составит защита от паводков на реках Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В более чем 186 миллионов рублей оценена защита от паводков на реках Сочи. В частности, необходимо увеличение пропускной способности русел рек Аше и Псезуапсе, сообщают в пресс-службе Росводресурсов.

Стоимость расчистки реки Аше в Лазаревском округе Сочи оценивается в 82,5 миллиона рублей, реки Псезуапсе – 104 миллиона. Протяженность обеих рек - не более 40 километров.

- Эти реки сильно заросли деревьями и кустарниками. Именно недостаточная пропускная способность часто угрожает безопасности местных жителей, потому важно освобождать русла от всего лишнего, – рассказала «КП-Кубань» заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб. - Псезуапсе расчистят на трех участках общей протяженностью около 7 км, Аше – также на трёх участках общей длиною 5 километров.

Во время паводков на реке Псезуапсе в зону затопления попадает З многоэтажки, 70 домов с населением более 500 человек, водозабор, поликлиника, детский сад, автодороги, мосты, завод ЖБИ, цех по производству металлоконструкций, линии связи. На реке Аше подтапливает 139 домовладений, школу и детский сад, автодороги, мосты, животноводческая ферму, линии связи на площади 14 гектаров.

- Следующие на очереди по защите от наводнений – сочинские реки Хоста и Цусхвадж. Их русла планируют расчищать в 2022-2024 годах. На сегодняшний день в регионе разрабатывается необходимая проектная документация для этого, - сообщили в пресс-службе Росводресурсов

Напомним, разрушительные паводки в районах течения рек происходят раз в 20-25 лет. Завершить все работы планируют до конца 2023 года.