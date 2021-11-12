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Общество12 ноября 2021 16:59

«КП» объявляет результаты конкурса «Мой отпуск - 2021»

Победители получат именные дипломы от редакции и подарки от генеральных партнеров
Евгения СОРОКА
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Победитель зрительского голосования - Людмила Потаенко из Тимашевска.

Победитель зрительского голосования - Людмила Потаенко из Тимашевска.

Отпуск… как много в этом звуке для сердца русского слилось. Каждый из нас выбирает свой отдых - кто-то "переезжает" жить на дачу, кто-то отсыпается дома, а кому-то хочется нежиться на берегу моря. Но, безусловно, у всех остаются в памяти эти незабываемые дни. А тепло фотографий, сделанных в моменты расслабления, позволяет нам возвращаться туда вновь и вновь. Такой альбом со снимками решила собрать и «Комсомольская правда».

В сентябре мы начали сбор фотографий. Присылать лучшие кадры из своего отпуска мог любой житель России. 10 октября на сайте kp.ru стартовало голосование, которое продолжалось ровно 20 дней. И вот сейчас мы спешим объявить результаты.

Лидером народного голосования стал снимок Людмилы Потаенко из Тимашевска. Кадр, сделанный на качелях на фоне моря, поддержали 5044 человека. Наша победительница получает путевку в Ялту, где остановится в отеле с аквапарком «Атлантида».

Кроме того, еще одна участница, Елена Гордова из Саратова, получила приз в номинации «Краса курортов 2021 года».

Елену Гордову из Саратова ждут подарки от компании «Мейер».

Елену Гордову из Саратова ждут подарки от компании «Мейер».

Ее ждут подарки от генерального партнера конкурса компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Генеральный партнер конкурса предоставит шикарные подарки.

Генеральный партнер конкурса предоставит шикарные подарки.

Время и место церемонии награждения «КП» - Кубань» объявит участникам дополнительно. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!