«КП» объявляет результаты конкурса «Мой отпуск - 2021»

Победитель зрительского голосования - Людмила Потаенко из Тимашевска.

Отпуск… как много в этом звуке для сердца русского слилось. Каждый из нас выбирает свой отдых - кто-то "переезжает" жить на дачу, кто-то отсыпается дома, а кому-то хочется нежиться на берегу моря. Но, безусловно, у всех остаются в памяти эти незабываемые дни. А тепло фотографий, сделанных в моменты расслабления, позволяет нам возвращаться туда вновь и вновь. Такой альбом со снимками решила собрать и «Комсомольская правда».

В сентябре мы начали сбор фотографий. Присылать лучшие кадры из своего отпуска мог любой житель России. 10 октября на сайте kp.ru стартовало голосование, которое продолжалось ровно 20 дней. И вот сейчас мы спешим объявить результаты.

Лидером народного голосования стал снимок Людмилы Потаенко из Тимашевска. Кадр, сделанный на качелях на фоне моря, поддержали 5044 человека. Наша победительница получает путевку в Ялту, где остановится в отеле с аквапарком «Атлантида».

Кроме того, еще одна участница, Елена Гордова из Саратова, получила приз в номинации «Краса курортов 2021 года».

Елену Гордову из Саратова ждут подарки от компании «Мейер».

Ее ждут подарки от генерального партнера конкурса компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Генеральный партнер конкурса предоставит шикарные подарки.

Время и место церемонии награждения «КП» - Кубань» объявит участникам дополнительно. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!