И.о. главы города Андрей Алексеенко встретился с руководителями строительных компаний после объезда микрорайона Фото: пресс-служба городской администрации

Новые дороги построят в микрорайоне Россинского Краснодара. За работу возьмутся застройщики. Накануне и. о. главы города Андрей Алексеенко встретился с руководителями строительных компаний после объезда микрорайона.

- Дорог, что есть, и сейчас недостаточно, не говоря о будущем. Мы строим не квадратные метры, а город - это не только жилые дома и соцобъекты, но и инфраструктура, артерии, которые будут обеспечивать жизнь микрорайона, - отметил Андрей Алексеенко.

В частности, рассмотрено расширение, ремонт либо перевод из гравийных в асфальтобетонные участки улиц им. Кирилла Россинского, Батуринской, Семигорской, им. Лаперуза, им. Краеведа Соловьева. Всего строительные работы проведут в шесть этапов. На первом из них расширят с двух до четырех полос улицу Батуринскую — от улицы Семигорской до улицы им. Кирилла Россинского, на втором — проезжую часть улицы Семигорской — от улицы Восточно-Кругликовской до улицы Батуринской. Всего благоустроят порядка 15 километров дорог.