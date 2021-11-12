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Общество12 ноября 2021 17:43

Жителей Краснодара ожидают временные ежедневные отключения света

Подачу электроэнергии будут приостанавливать на некоторых улицах города
Светлана ОВДЕЙ
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Жителей Краснодара ожидают временные ежедневные отключения света Фото из архива КП

Жителей Краснодара ожидают временные ежедневные отключения света Фото из архива КП

Краснодарцев ожидают временные ежедневные отключения света. С 12 ноября по 5 декабря подачу электричества временно прекратят по некоторым городским улицам для замены счетчиков. Об этом сообщает компания «НЭСК-электросети».

- С 08:00 до 18:00 ежедневно в Прикубанском округе будут проводиться временные отключения электроэнергии по следующим улицам: Березовская, Цветная, Снежная, Пшеничная, Клеверная, Лесопосадочная, Александровская, Тарасовская, Юрьевская, Федоровская, Букетная, Елисейская, переулок Каретный, Николаевская, Романовская, Ильинская, Ленинская, Надежды, Семеновская, Средняя, Троицкая, Народная, Западный обход, Кирпильская, Клеверная, Кубанская, Поливная, Придорожный, Рябиновый.

Подчеркивается, что график может быть изменен из-за погодных условий.