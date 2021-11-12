Бесплатную газификацию более трех тысяч домов провели на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатную газификацию более трех тысяч домов провели на Кубани. Всего работы проведены в 3195 домах региона, сообщили на заседании Федерального штаба под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.

— Уровень газификации Кубани превышает средний показатель по России и составляет 84,5%. Многие поселения региона находятся в труднодоступной местности. Владельцы 3195 домов уже поучаствовали в программе догазификации, и заявки продолжают поступать, – подчеркнул вице-губернатор Александр Трембицкий.

Напомним, в Краснодарском крае заявки на бесплатную газификацию принимают в 400 пунктах. Помимо этого, документы принимаются и на порталах "Госуслуги", Единого оператора газификации и газораспределительных организаций.