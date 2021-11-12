Новые автомобили получили больницы Кубани

На машинах участковые врачи будут ездить к пациентам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Больницы Краснодарского края получили 76 новых автомобилей Lada Largus. Машины оснащены современной техникой для медико-санитарной работы: доставку биоматериалов в лаборатории, развоз участковых врачей к больным и транспортировку пациентов на прием в больницу. Как сообщили в администрации Краснодарского края, 76 машин получили 43 лечебных учреждения региона. Всего же в течении года медикам были переданы ключи от 344 авто.

В рамках государственных и региональных программ «Здравоохранение» на поддержку поликлиник и больницы Кубани было направлено около 3,7 млрд рублей. Средства пошли на капитальный ремонт поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и приобретение нового медицинского оборудования.