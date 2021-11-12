В краснодарском "Городе спорта" появятся новые спортивные объекты

Реализация проекта разбита на четыре этапа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский «Город спорта» ждет реформация. Здесь запланировано строительство десятка спортивных объектов. К уже существующим «Баскет-холлу» и Ледовому дворцу прибавятся: комплекс водных видов спорта, академия тенниса, спортивная школа-интернат на 500 мест, дворец самбо, медицинский центр и еще несколько стадионов.

– «Город спорта» сможет принимать соревнования краевых, федеральных и международных уровней. Это настоящая школа мастерства, которая позволит вывести развитие спорта в крае на новый уровень. Мы утвердили схему размещения объектов, сейчас разработали концепцию благоустройства территории с аллеей спортивной славы и парком, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чтобы внедрить задуманное в жизнь, потребуются несколько лет. Работы разбиты на 4 этапа. Площадь «Города спорта» сейчас составляет почти 36 га.