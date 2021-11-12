В Краснодаре отремонтируют улицу Героя Яцкова и Николаевский бульвар

Краснодарцы пожаловались властям на плохое состояние улиц в спальных микрорайонах Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в 2022 году начнется ремонт Николаевского бульвара и улицы им. Героя Яцкова. На неудовлетворительное состояние объектов пожаловались местные жители пожаловались главному федеральному инспектору по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексею Ермакову.

И.о. мэра Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что ремонт улицы в Восточно-Кругликовском микрорайоне уже внесен в план и заключен соответствующий контракт с подрядной организацией. Дорожники обновят покрытие дороги, сделают съезды, бордюры и благоустроят прилегающие территорию.

- Срок завершения работ по контракту — 1 октября следующего года. Всего в 2022 году по нацпроекту отремонтируют 33 участка дорог, еще 38 — в 2023 году. Что касаетяс Николаевского бульвара, расположенного в мкр Гидростроителей, то проект реконструкции тоже уже готов, - уточнил Андрей Алексеенко. Проект уже прошел госэкспертизу. Благоустройство стартует в 2022 году по нацпрограмме «Жильё и городская среда».