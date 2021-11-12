Роддом-долгострой откроется в Кореновском районе

В Кореновске откроется роддом-долгострой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кореновском районе готовятся сдать в эксплуатацию перинатальный центр, который местные жители ждали 8 лет. Строительство объекта началось еще в 2013 году, однако по вине подрядчика работы были приостановлены. Пауза затянулась на шесть лет. Строительная техника снова появилась здесь в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В конце декабря 2021 года акушерско-гинекологический корпус в Кореновске примет первых пациентов

– Мы модернизировали проект роддома с учетом современных требований диагностики и лечения. На сегодняшний день специалисты уже поставили 76% немонтируемого оборудования. Важно контролировать все сроки, чтобы в конце декабря роддом принял первых пациентов, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Также в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появятся лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в поселке Знаменский под Краснодаром. Здание корпуса уже готово на 78 %.