Баскетболисты «Локомотив-Кубань» не проиграли ни одного матча в Еврокубке

Болельщики восхищены игрой своих кумиров. Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Баскетболисты из профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» не проиграли ни одного из четырех сыгранные в Еврокубке матчей. Кроме краснодарцев таких показателей больше нет ни у кого. Особенно тренерский состав радуют результаты воспитанников системы резерва «Локомотива-Кубань». В победном матче против «Шленска» защитник кубанцев Захар Ведищев набрал 14 очков (трехочковые - 4 из 6) за 11 минут гостевого поединка в Польше.

- Матч в Польше был особенным для меня. Травма ноги выбила меня почти на месяц. Я ждал своего возвращения на площадку с большим нетерпением. Эмоционально очень тяжело находиться в стороне, когда команда играет. Медицинский штаб и тренеры сделали все возможное, чтобы мое восстановление прошло максимально быстро, поделился эмоциями защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев.

Не хуже результат и у защитника Александра Щербенева, сделавшего семь результативных передач. Это лучший результат краснодарского игрока за время выступлении в Еврокубке. Гордость клуба – Андрей Мартюк. Воспитанника кубанского баскетбола отобрали в национальную сборную.

Следующий матч краснодарцев состоится 13 ноября. В Польше «Локомотив-Кубань» встретится с «Зелена Гурой».