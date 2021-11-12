Депутат Госдумы Юрий Напсо из Сочи стал «Героем труда Кубани»

Депутат Госдумы Юрий Напсо стал "Героем труда Кубани". фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинец Юрий Напсо удостоен высшей награды Краснодарского края – медали «Герой труда Кубани». Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Администрации Сочи присоединились к поздравлениям парламентария.

– Медаль «Герой труда Кубани» является достойным подтверждением активной гражданской позиции нашего знаменитого земляка, его настойчивости, упорства и высокого профессионализма в защите прав и интересов избирателей. От всей души поздравляю Юрия Аисовича с заслуженной наградой, – рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Юрий Напсо трижды переизбирался в Государственную Думу. Является соавтором около 200 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Сейчас депутат занимает пост первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы РФ.