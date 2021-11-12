В Краснодаре увеличили мощность мусороперерабатывающего завода

В Краснодаре запустили новую линию по сортировке мусора. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре втрое возрастет мощность мусоросортировочного комплекса, расположенного в хуторе Копанском. Как рассказали в администрации краевого центра, мусороперерабатывающий завод будет ежегодно осваивать не 160 тысяч тонн отходов как было ранее, а 450. Значит сократиться количество отходов для захоронения на полигоне.

— Сегодня сдается в эксплуатацию первый в крае объект в сфере обращения с ТКО, реализованный в рамках национального проекта «Экология». Проведенная работа является одним из удачных примеров совместного взаимодействия с бизнесом. Запуск новой технологической линии сортировки станет отправной точкой к главной цели — снижению объёмов захораниваемого мусора и его переработке, — рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

На новой линии будут сортироваться отходы из контейнеров раздельного сбора: алюминий, стекло, картон, пластик и так далее. Объем инвестиций АО «Мусороуборочная компания» в модернизацию полигона составил 200 млн рублей