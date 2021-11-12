Новый водопровод будет построен в Краснодаре на улице Кореновской

В Краснодаре решат проблему с водоснабжением жителей Западного обхода. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Кореновской проложат новую водопроводную сеть. Участок протяженностью почти 4 км построят между улицами Дзержинского и Александра Покрышкина. После завершения работ проблема с водоснабжением жителей микрорайона Западный обход будет решена.

— Эти работы направлены на обеспечение водоснабжением жителей новых жилых комплексов. Новая водопроводная сеть из полиэтиленовых труб прослужит не менее 50 лет, — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Большую часть работ выполнят без раскопки траншей и с применением установки горизонтально-направленного бурения. Строительство нового участка водопроводной сети займет более двух месяцев.