К ремонту улицы Зиповской приступили в Краснодаре

Водителям придется смириться с неудобствами во время ремонта ул. Зиповской. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре дорожники приступили к ремонту улицы Зиповской. Предстоит работа над участком протяженностью более километра - от Ростовского шоссе до ул. Московской. Как рассказали в администрации краевого центра, ремонт стартовал ранее намеченных сроков и идет в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

- Пока погода позволяет, планируем до середины декабря привести в порядок участок Зиповской — здесь обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Предстоит снять старое покрытие, заменить бордюры, установить знаки и нанести разметку на новое дорожное покрытие. С 13 по 27 ноября движение на ремонтируемом участке будет осуществляться в реверсивном порядке.