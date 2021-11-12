Администрация Анапы через суд вернула земельный участок

Мэрия Анапы отсудила земельный участок. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэрия Анапы смогла через суд оспорить право владения московским застройщиком участком земли площадью 5 га. Как сообщили в администрации курорта, строительная компания планировали возвести в поселке Супсех жилой микрорайон без социальной и инженерной инфраструктур.

- Иск мэрией был направлен, чтобы не допустить застройки территории жилыми комплексами без создания социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Еще в марте по этому иску Арбитражный суд признал отсутствующим право аренды на земельный участок 5,2 Га, расположенный в районе ул. Парковой между Анапским и Супсехским шоссе, - сообщили подробности в пресс-службе администрации курорта.

Застройщик пытался оспорить решение суда и подал кассационную жалобу. Однако судебный вердикт оставили без изменений. Согласно новой градостроительной политике города и новому генплану освоение этой территории возможно только комплексным, то есть со строительством социальных объектов, парковых зон и транспортной инфраструктуры.