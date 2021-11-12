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Общество12 ноября 2021 22:45

Жители Геленджика прислали в мэрию почти 6 тысяч заявлений по новому генплану

В администрации курорта разбирают обращения людей почти круглосуточно
Евгения ХАЛИКОВА
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В Геленджике разрабатывают новый генплан с учетом мнения населения

В Геленджике разрабатывают новый генплан с учетом мнения населения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Геленджика идет работа над новым генеральным планом курорта. Специалисты изучают обращения горожан, которые заинтересованы в гармоничном развитии родного города. Как сообщили в мэрии, сейчас в работе находятся чуть менее 6 тысяч заявлений от населения.

- По поручению главы уже началась корректировка проекта генерального плана. Каждой отдельной зоной на карте занимается специально созданная комиссия: представители проектного института, управления архитектуры, депутаты Думы, заместители главы, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Специалисты заново рассчитывают коммунальные мощности, расположение существующих и будущих социальных объектов. Работа над генпланом идет практически круглосуточно.