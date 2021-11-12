Кубанцы победили во Втором всероссийском чемпионате по производительности труда

Кубанцы победили в общероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Команда Краснодарского края выиграла финал Второго всероссийского чемпионата по производительности труда. Кубанцам пришлось сначала обойти 119 сборных из других регионов и в финале сразиться с 25 сильнейшими командами. Победителей поздравили министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Рад поздравить команду Краснодарского края «Винтаж» с победой в категории «Предприятия». Культура бережливости в Краснодарском крае широко развита. Количество краевых предприятий, внедряющих принципы бережливости, возросло до 153. В этом году вошли еще 46 компаний, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Также Вениамин Кондратьев отметил, что показатели нацпроекта «Производительность труда» на 2021 год кубанскими предприятиями были выполнены досрочно.