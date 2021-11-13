Погода в Краснодаре 13 ноября: В город снова вернулось тепло Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Краснодар снова вернулось тепло. Так, 13 ноября температура воздуха в кубанской столице прогреется до +13 градусов. Утром город окутает небольшой туман.

- 13 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ночью и утром прогнозируются туманы. Температура воздуха ночью прогреется до +6 градусов, днем до +13 градусов.

Также синоптики отмечают, что порывы ветра 13 ноября достигнут 5 - 10 м/с. А вот на Черноморском побережье они будут сильнее. Так, например, в Новороссийске ожидается ветер, порывы которого достигнут 12-14 м/с.