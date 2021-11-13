Осенний этап акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев» стартовал в краевом центре

К концу года в Краснодаре планируют высадить 25 тысяч деревьев и кустарников Фото: krd.ru

Осенний этап акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев» стартовал в Краснодаре. В краевом центре в рамках акции уже высажено порядка 5 тысяч саженцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение трех лет Краснодар пополнился 45 тысячами деревьев. Так, в городе высаживают такие породы, как липа: тополь, ива, клен, церцис, катальпа. Из кустарников в рамках акции высаживают спирею, гибискус и сирень.

- Саженцы лучше адаптированы к особенностям климата и почв Краснодара. Ожидается, что они хорошо примутся после посадки и будут устойчивы к перепадам температур. Возраст саженцев — три-четыре года, - говорят эксперты.

Всего к концу года в Краснодаре планируют высадить 25 тысяч деревьев и кустарников.

- Несколько раз в год проводим раздачу саженцев деревьев, чтобы все желающие могли высадить их рядом с домами и на прилегающих территориях. Жители могут сами выбрать подходящие саженцы — и по видам деревьев, и по состоянию. Для участия в акции подается заявка в администрацию своего внутригородского округа, — рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.