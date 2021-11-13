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Общество13 ноября 2021 9:10

11 ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре

Они работают с 8:00 до 15:00
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба Краснодара

Фото: пресс-служба Краснодара

13 ноября в Краснодаре открылись 11 ярмарок выходного дня. Они будут работать с 8: 00 до 15:00.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением санитарной экспертизы, - сообщили в пресс-службе Краснодара.

Торговые павильоны с фермерскими продуктами, фруктами и овощами расположены на улицах имени Буденного, Героя Яцкова, Каляева, Захарова, Евдокии Бершанской, Дзержинского, а также на Уральской, Заводской, Бургасской, Одесской и Восточно-Кругликовской.