11 ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре

Фото: пресс-служба Краснодара

13 ноября в Краснодаре открылись 11 ярмарок выходного дня. Они будут работать с 8: 00 до 15:00.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением санитарной экспертизы, - сообщили в пресс-службе Краснодара.

Торговые павильоны с фермерскими продуктами, фруктами и овощами расположены на улицах имени Буденного, Героя Яцкова, Каляева, Захарова, Евдокии Бершанской, Дзержинского, а также на Уральской, Заводской, Бургасской, Одесской и Восточно-Кругликовской.