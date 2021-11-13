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Общество13 ноября 2021 10:31

Конгресс молодых ученых состоится в Сочи

Он пройдет с 8 по 10 декабря
Юлия ЧУБАКОВА
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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

С 8 по 10 декабря в Сочи пройдет Конгресс молодых ученых. На мероприятие съедутся студенты, школьники и ученые, а также представители ведущих научных школ страны и образовательных организаций.

- Для нас важно, чтобы высокая планка этого года не снижалась. Конгресс станет площадкой для содержательного диалога разных поколений ученых по основным направлениями научно-технологического развития страны, - заявил сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Участников Конгресса ожидают круглые столы, дискуссии и различные сессии. Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.