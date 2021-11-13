На 65% завершено строительство новой школы в Сочи

Новую школу возводят в Красной Поляне Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

На 65% завершено строительство новой школы в Красной Поляне Сочи. Накануне мэр города Алексей Копайгородский проверил ход работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Так, оборудование пищевого блока для учащихся завершается - работы выполнены на 97%. Корпус учреждения возведен на 65%. Всего на объекте задействовано порядка 180 специалистов, которые проводят отделочные работы и оснащение инженерных сетей. Позже запланировано благоустройство прилегающей территории.

– В новую школу ведется набор персонала. После начала работы школы и детского сада, которые сейчас строятся, проблема с дефицитом мест в образовательных учреждениях поселка будет решена. Все ученики Красной Поляны перейдут на учебу в одну смену, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Завершить строительство школы на 400 мест планируют до конца года. А в 2022 году учеников примет новое учреждение в микрорайоне «Мамайка». Школа рассчитана на 800 мест.