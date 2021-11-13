Водитель легковушки погиб в ДТП в Лабинском районе Кубани Фото: ОМВД Лабинского района

Смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком произошло накануне в Лабинском районе Кубани. Автомобили столкнулись на трассе при подъезде к Майкопу, сообщает пресс-служба ОМВД муниципалитета.

Предварительно, водитель Lada Granta не выдержал расстояние к движущемуся по «встречке» грузовику Volvo 67- и столкнулся с ним. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

- По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ОМВД Лабинского района.