На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 420 человек, в том числе 55 детей

На Кубани за сутки выявлено антирекордное количество заболеваний - 420 пациентов Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 выявили у 420 человек, в том числе у 55 детей. Самому младшему пациенту 3 дня от рождения, самому старшему – 93 года, сообщает региональный Оперативный штаб.

Так, В Краснодаре заболели 110 человек, в Сочи - 35, в Новороссийске – 30. 28 пациентов заразились в Ейском районе, 27 - В Динском районе, 20 - в Анапе. В Курганинском районе зафиксировано 15 случаев, в Новокубанском – 12, в Туапсинском и Староминском районах - по 11. В Геленджике насчитывается 10 заболевших, в Усть-Лабинском районе - 9, в Кореновском, Выселковском, Ленинградском - по 8.

- По 7 человек заболели В Новопокровском и Крымском районах, по 6 - в Армавире, Кавказском, Павловском, по 5 - в Каневском, Тимашевском и Успенском. В Славянском заразились 4 пациента, в Брюховецком, Темрюкском и Щербиновском районах - по 3 человека, в Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском, Тбилисском, Белоглинском - по 2. В Абинском, Апшеронском, Крыловском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Гулькевичском, Мостовском - по одному новому заболевшему.

Всего в регионе за последние сутки скончались 50 человек. На аппаратах ИВЛ остаются 112 пациентов, 6 – на ЭКМО.