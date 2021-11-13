Продавать детям товары со сжиженным газом на Кубани запрещено с 14 ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани с 14 ноября вступает в силу запрет на продажу детям товаров со сжиженным газом. Закон введен для борьбы с распространенным направлением – сниффингом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сниффинг – вид токсикомании, при котором человек вдыхает пары газа до момента опьянения. Так, в Краснодарском крае теперь несовершеннолетние не смогут купить баллоны и устройства со сжиженным углеводородным газом - бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них.

- Продавец обязан потребовать документ, удостоверяющий личность. За продажу детям таких товаров предусмотрена административная ответственность - штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 9 до 15 тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.