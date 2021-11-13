Следком Кубани проводит проверку по факту смерти семилетней девочки от коронавируса

У ребенка были симптомы COVID-19, но экспертиза их не подтвердила

В Усть-Лабинском коронавирусном госпитале умерла семилетняя девочка. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии 11 ноября. Ребенка сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не спасло заболевшую. Девочка буквально "сгорела" за двое суток.

Симптомы, от которых умерла школьница, были похожи на коронавирус: двухсторонняя пневмония тяжелой степени, дыхательная недостаточность, гнойный отит.

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-По данному факту проводятся проверки, -сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Из-за случившегося в Усть-Лабинском районе усилят меры по соблюдению требований Роспотребнадзора.